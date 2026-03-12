Trabzonspor'a Batagov’dan kötü haber

Trabzonspor’un savunma oyuncusu Arseniy Batagov'da yapılan kontroller sonrası dış menüsküs yırtığı şüphesi olduğu, Rizespor ve Eyüpspor maçlarında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi. Ayrıca Batagov'un sezonun geri kalan bölümünde oynayıp oynayamayacağının ise tedaviye göre netleşeceği belirtildi.
Batagov, Süper Lig’in 25. haftasında Trabzonspor’un deplasmanda oynadığı Kayserispor maçında kısa süreli bir sakatlık yaşamıştı.
Batagov’un yapılan ilk kontrollerinde dış menüsküs şüphesi olduğu öğrenildi.
CENAZE TÖRENİNE DİZLİKLE GELDİ
Oyuncunun, dün Trabzonspor’un yardımcı antrenörü Orhan Kaynak için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen anma törenine dizlikle geldiği görüldü.
Batagov’un, önümüzdeki hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçında forma giymesinin zor olduğu belirtildi.
SEZONU KAPATABİLİR
Ayrıca Batagov'un sezonun geri kalan bölümünde oynayıp oynayamayacağının ise uygulanacak tedavi programının ardından netlik kazanacağı ifade edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)