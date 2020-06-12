Abdülkadir Ömür: Adaleme kramp girmişti

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe'yi 3-1 yenen Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, gol attığı pozisyonda yaşadığı sakatlıklla korkuttu.

Süper Lig'de Cemil Usta Sezonu, yaklaşık 3 aylık aranın ardından başladı.

Trabzonspor'un Göztepe'yi 3 - 1 yendiği karşılaşmada, bordo mavili ekibin gollerini Nwakaeme, Ekuban ve Abdülkadir Ömür kaydederken, Göztepe'nin tek golü ise Alparslan'dan geldi.

ABDÜLKADİR ÖMÜR: "UZUN BİR SAKATLIKTAN DÖNDÜM"

Trabzonspor’un yıldızlarından Abdülkadir Ömür, “Bizim için gerçekten zor maçtı. Diri takım, iyi başlamıştık. Kırmızı karttan sonra bayağı zorlandık. Altın değerinde 3 puandı. Geri kalan maçları kazanmak istiyorum. Uzun sakatlık ardından geri döndüm. Döndükten sonra pandamı süreci başladı. 3 ay zordu. Çok iyi çalıştık. Bir hayalimiz hedefimiz var. Hem ligde hem de kupada şampiyon olmak istiyoruz” dedi.

ABDÜLKADİR GOL ATTIĞI POZİSYONDA SAKATLIK GEÇİRDİ

Yayıncı kuruluşla röportaja ayağında buzla gelen Abdülkadir Ömür, “Kramp girmişti alt adaleme. Yarın bir MR’a gideceğiz, MR’dan sonra belli olacak” dedi.