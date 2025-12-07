Abdülkerim Bardakcı'dan Bertuğ Yıldırım'a yorum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Başakşehir deplasmanında 1-1 berabere kalarak önemli bir kayıp yaşadı.

Bu sonucun ardından lider Galatasaray'la puan farkı 3'e çıktı.

ABDÜLKERİM'DEN FENER'E GOL ATAN BERTUĞ'A YORUM GELDİ

Süper Lig'de Başakşehir'in Fenerbahçe ile 1-1 kaldığı maçta gol atan Bertuğ Yıldırım'a sürpriz bir yorum geldi.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, Bertuğ Yıldırım'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımın altına yorum yazdı.

"EVLAT"

Abdülkerim Bardakcı, Bertuğ Yıldırım'a yorumunda "Evlat" ifadesini kullandı.

Bu yorum, sosyal medyada en çok konuşulanlardan oldu.