Abdullah Avcı'dan futbolculara: Ayaklarınız yere sağlam bassın

Teknik direktör Abdullah Avcı, Gaziantep FK maçı sonrası oyuncularını "Şimdi sevinin ancak yarın ayaklarınız yere sağlam bassın" sözleriyle uyardı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3-0 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından oyuncularını hem tebrik etti hem de uyardı.

Deneyimli hocanın soyunma odasında yaptığı konuşmada, "Çok zor bir maçı kazandık. Sevinmek, mutlu olmak en büyük hakkınız ama unutmayın sadece 3 puan aldık." dedi.





"AYAKLARINIZ YERE SAĞLAM BASSIN"

Avcı'nın "Kulaklarınızı tıkayacaksınız, algılara kapılmayacaksınız ve mücadeleye devam edeceksiniz. Şimdi sevinin ancak yarın ayaklarınız yere sağlam bassın." dediği öğrenildi.

BAŞAKŞEHİR HÜSRANI HALA AKLINDA

Bilindiği üzere Başakşehir'i çalıştırdığı 2018-2019 sezonunda 8 puan önde girdiği son haftalarda, şampiyonluğu üst üste gelen mağlubiyetlerle Galatasaray'a kaptıran Abdullah Avcı bu bakımda futbolcularından rehavete girmelerini kesinlikle istemiyor.

Avcı, Trabzonspor'un başına geçtiği ilk günlerde yaptığı açıklamada, "Benim başarısızlığım, yapamadıklarım konuşuluyor ya, 'Abdullah Avcı ne yaptı ki deniyor' ya. O sene tescillenmiş bir konu var. 2 maç zaten kusurlu ilan edildi. Hakemlerin hakemlikleri bitirildi. O sezon şampiyonluk bizim elimizden alındı. Ben Fatih Terim'in kulübesine gitseydim aynı hareketleri yapsam ne olurdu?" ifadelerini kullanmıştı.

