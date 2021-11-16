Acun Ilıcalı: Beni kime sorarsanız sorun olumlu konuşur

Hull City'yi almaya hazırlanan ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, İngiliz basınına konuştu. Ilıcalı, "En güvenilir Türkler arasında ilk 5 içerisindeyim" dedi.

Hull City'i almak için gün sayan Acun Ilıcalı, Hull Daily Mail'e bir röportaj verdi.

İşte Acun Ilıcalı'nın İngilizlere yaptığı açıklamadan bazı kesitler:

"Mayıs ve Haziran ayında satın alma sürecini konuşmak için Hull'a gitmiştim. Her iki tarafça da çok fazla ayrıntı tartışıldı. Allam Ailesi kulübü, daha üst seviyeye taşıyacak birine satmak istiyorlardı. Beni de çok iyi tanıyorlardı!"





"EN GÜVENİLİR 5 KİŞİDEN BİRİYİM"

"Türkiye'de beni birine sorarsanız, yalnızca olumlu şeyler duyarsınız. Bu benim gurur duyduğum bir şeydir. Kendi hakkımda konuşmayı sevmem ama en güvenilir Türkler arasında ilk 5 içerisindeyim. Bu benim insanlara yaklaşımımdan kaynaklanıyor."

"RAHAT YÜRÜYEMİYORUM"

"Çok sıcakkanlı biriyim ve hayatımı sadece eğlenmek için yaşamıyorum. İnsanlara yardım etmek ve onlarla iyi ilişkiler kurmak istiyorum. Allah'a şükürler olsun ki Türkiye'de insanlar beni çok seviyor, gördüklerinde sarılıyorlar. Beni evlerine ya da restoranlarına davet ediyorlar. Çok fazla ve ilgiden ötürü sokaklarda rahatça yürüyemiyorum."





"TRABZONSPOR TARAFTARI BİLE BENİMLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ"

"Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım ama diğer takım taraftarları da beni sever. Bu nedenle çok gurur duyuyorum. Geçen ay Trabzonspor maçındaydım. Trabzonspor'un ateşli ve tutkulu taraftarları bile bir Fenerbahçe taraftarı olduğumu bilmelerine rağmen benimle fotoğraf çektirmek istediler.

Genç İngiliz halkı ve tüm Hull topluluğu için iyi bir örnek olmayı umuyorum. En önemli hedeflerimden biri taraftarlarla büyük bir bağlantı kurmak ve kulübü bir araya getirmek olacak."