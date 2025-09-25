Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe sözleri: Kariyerimin en zor yılıydı

Fenerbahçe'nin eski Asbaşkanı ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, 'AB Talks' programına konuk oldu.

56 yaşındaki iş insanı, katıldığı programda Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemi ve Hull City'nin hedefleri hakkında konuştu.

Ilcalı, Fenerbahçe'de çalıştığı dönemi kariyerinin en zor yılı olarak tanımladı.

"KARİYERİMİN EN ZOR YILIYDI"

Ilıcalı, "Bu sene zorlandım. Geçtiğimiz sezon hayatımda ilk defa zorlandım. Fenerbahçe asbaşkanlık görevine geldim geçen yaz. Dünyanın en büyük kulübü. Futbolu, basketbolu, süper bir güç gibi düşün. Çok önemli bir pozisyonda sorumluluk almak... Daha kolay dediğim hayat şuydu; Hull City'e maça gidiyordum, Dominik Cumhuriyeti'nde çekimlerim vardı. Dominik'e gidiyorum çekim yapıyorum 5 gün, Hull'un öbür maçına gidiyorum. Maçtan sonra Türkiye'ye gidiyordum. Sonra tekrar Hull, tekrar Dominik. Bu benim meğer yoğun zamanım değilmiş onu anladım. Bunun üzerine bir de Fenerbahçe gelince... Fenerbahçe'nin her maçına gitmeye başlamış, antrenmanlara gidip, futbolla ilgili tüm problemlerde, transferlerin çoğunda aktif görev aldım. Fenerbahçe, Hull City, Survivor... Büyük enerji verdim. Zamansal olarak beni çökertti. Kariyerimin en zor yılıydı." dedi.

"PREMIER LIG'E TAŞIMAMIZ LAZIM"

Hull City'i Premier Lig'e çıkarma hedefi olduğunu açıklayan Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı: