Ahmet Çakar'dan Taylan Antalyalı ve Halil Dervişoğlu'na tepki: Utanmazlık yapıyorsunuz

Türkiye Kupası'nda dün oynanan karşılaşmada Beşiktaş, evinde Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti.

Maçın son bölümünde yaşanan fauller sonrası ise tansiyon bir anda yükseldi.

Önce Taylan Antalyalı'nın Ndidi'ye faulü sonrası ufak çaplı bir tartışma yaşandı.

Maçın son anlarında ise Halil Dervişoğlu'nun Asslani'ye yaptığı sert faulün ardından iki takım oyuncuları, saha içinde tartıştı.

TAYLAN VE HALİL'İN MÜDAHALELERİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Karşılaşmanın bitimiyle birlikte Halil Dervişoğlu ve Taylan Antalyalı, Beşiktaş futbolcularıyla yeniden tartışma yaşadı

Maçın ardından eski Ahmet Çakar, Sky Spor adlı YouTube kanalında yaptığı yorumda Halil Dervişoğlu ve Taylan Antalyalı'ya tepki gösterdi.

"TERBİYESİZLİKTEN ÖTE, AYIP"

Ahmet Çakar, konuyla ilgili olarak "Taylan. Halil. Hangi Halil? Soyadı neydi? Dervişoğlu! Taylan! Utanmazlık yapıyorsunuz. Yaptığınız iş terbiyesizlikten öte bir şey. Ayıp! Maç 4-1, niye Beşiktaşlı oyunculara öldüresiye giriyorsunuz? Size birisi acaba "Girin mi?" dedi. Çünkü Beşiktaş'ın 3 gün sonra Galatasaray maçı var." dedi.

"AYNAYA BAKIN VE..."

Ayrıca Ahmet Çakar, "Önemli oyuncular sakatlanırsa; Galatasaray maçında oynamayacak veya sert darbeden sonra gelip sana vuracak; kırmızı kart yine oynamayacak. Halil Dervişoğlu, Taylan... Bak aynaya gidip bakınca, 'Biz ne utanmaz adamlarmışız' filan diyebilirsiniz kendinize..." ifadelerini kullandı.