Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Galatasaray’a 1 kez kaybetti

Beşiktaş, 2016 yılının Nisan ayında açılan yeni stadında Galatasaray’ı, Süper Lig’de 9 kez ağırladı. Siyah-beyazlılar, bu mücadelelerde 7 galibiyet elde ederken rakibine sadece 1 kez kaybetti.
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, 7 Mart Cumartesi günü Galatasaray’ı ağırlayacak.
Ligde oynadığı son 13 maçta yenilgi yaşamayan siyah-beyazlılar, namağlup serisini sarı-kırmızılılar karşısında da sürdürmeye odaklandı.
Kartal'ın bu mücadeledeki iç saha avantajı ise dikkat çekiyor.
YENİ STADINDA GALATASARAY'LA 9 KEZ KARŞILAŞTI
Siyah-beyazlı ekip, 11 Nisan 2016'da Bursaspor maçıyla rakiplerini konuk etmeye başladığı yeni stadında Galatasaray’la ligde 9 defa karşılaştı.
Beşiktaş, bu müsabakalarda 7 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Kartal, attığı 16 gole karşılık filelerinde ise 6 gol gördü.
Siyah-beyazlılar, söz konusu süreçteki tek beraberliğini yeni statta oynanan ilk derbide 24 Eylül 2016'da 2-2’lik skorla aldı.
SON 10 MAÇTA 1 MAĞLUBİYETİ VAR
Siyah-beyazlı ekip, ligde Galatasaray’ı ağırladığı son 10 mücadelenin sadece 1’inden mağlup ayrıldı.
Beşiktaş, söz konusu süreçte evinde Cimbom'a karşı son yenilgisini 2023-2024 sezonunda 3 Mart 2024 tarihinde 1-0’lık skorla yaşadı.
Geriye kalan 9 müsabakanın 8’inden siyah-beyazlılar galip ayrılırken, 1’inde de taraflar 1’er puana razı oldu.