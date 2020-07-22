Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş gündemini değerlendirdi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı camiayla ilgili konuştu. Çebi, göreve geldiğinde kulübe cebinden 100 milyon TL verdiğini de belirtti.

Ekonomik sorunlarla boğuştuğu bilinen Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulüple ilgili Asist Analiz'e açıklamalarda bulundu.

Kendisine yöneltilen eleştirilerin yanı sıra, eski yönetimle ilgili de konuşan Çebi, geçtiğimiz günlerde alacakları nedeniyle Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Victor Ruiz konusuna da değindi.

''CEBİMDEN 100 MİLYON TL VERDİM''

Kulübe 100 milyon TL verdiğini açıklayan Başkan Çebi, ''Bir tane yaşlı gazeteci var: 'Paran yoktu niye geldin?' diyor. 100 milyon TL verdim. 'E daha da ver.' diyor. Bu kötü niyetli birisi." şeklinde konuştu.

''G.SARAY, RUİZ'İ ALIYORSA EL İNSAF!''

Beşiktaş'la olan sözleşmesini alacaklarının ödenmediğini öne sürerek fesheden Victor Ruiz'in, Galatasaray ile anlaştığına yönelik iddialarla ilgili de konuşan Ahmet Nu Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Galatasaray Ruiz'i alıyorsa el insaf yani. Ruiz'in gittiği gün Mustafa Cengiz'i ziyaret ettim. Ya dedim 'Başkan görüyor musun?' dedim. O da sinirlendi, 'Benimki de böyle yaptı' dedi. Buna tepki koyan başkan bir başkasına bunu yapmaz!''





''VİDA'NIN MENAJERİNE 12 MİLYON TL VERMİŞLER''

Öte yandan eski yönetimin Domagoj Vida ile imzaladığı sözleşmeye de değinen Çebi, Hırvat stoperin menajerine 12 milyon TL ödeme yapıldığını söyledi.

Çebi, ''Geçmişi denetliyoruz ancak Covid bu süreci epey engelledi. İster istemez firma, incelemeye gelemedi. Bu yüzden 3-4 aylık bir sarkma yaşadık. Serdar Adalı beyefendi kendisi söyledi, 'Ben 7 seneye denetleceğim.' dedi. Ben de bu denetlenmenin yapılmasını istiyorum. Kasıtla yaptığım bir şeyin olmadığını söyledim. Denetleme bittikten sonra hukuk önüne gideceğiz tabii ki. 4 milyon Euro'luk bir futbolcunun 12 milyon TL'lik menajerlik komisyonu olabilir mi? Bunu tabii ki soracağız.'' ifadelerini kullandı.