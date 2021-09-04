Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş için hapis de yatarım

Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş için hapis de yatarım

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlılar, 2021 yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda bir araya geldi.

Toplantıya üyeler yoğun bir katılım gösterdi. Toplantıda Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de açıklamalarda bulundu.

Çebi açıklamalarında, "Kolumuz kırıldı, acıya sızıya rağmen yine Beşiktaş'a hizmet ettik. Sağlığımı, sıhhatimi ve hayatımı Beşiktaş için ortaya koydum. Hayatımı Beşiktaş için ortaya koydum ve koymaya devam edeceğim.

Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş için hapis de yatarım İZLE



"BEŞİKTAŞ İÇİN GEREKİRSE HAPİS DE YATARIM"

Son 10 yıllık raporu genel kurulda paylaşacağız. Genel kurul ne isterse yapılır. Beşiktaş için gerekirse hapis yatarım." ifadelerini kullandı.