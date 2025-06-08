Al Hilal, Victor Osimhen'in transferiyle ilgili ayarlamaları yapmaya başladı

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Bu sezon hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray'da elde edilen zaferin mimarlarından olan Victor Osimhen'in geleceği merak ediliyordu.

Sarı-kırmızlıların yıllık 20 milyon euro maaş teklif ettiği Nijeryalı golcü için Suudi Arabistan'dan Al Hilal de devreye girmiş ve oyuncu için 40+5 milyon euro yıllık maaşa kadar çıkmıştı.

SUUDİ KULÜBÜ OSIMHEN'İN SEYAHAT ORGANİZASYONUNU PLANLADI

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Al Hilal, Victor Osimhen'in biletlerini hazırladı ve seyahat organizasyonu planını tamamladı.

Haberin devamında, Osimhen'in kalacağı otelin ve sağlık kontrollerinden geçeceği günün de ayarlandığı kaydedildi.

KULÜPLER ANLAŞMAYA VARDI

Al Hilal'in Osimhen'den imza için onay alır almaz süreci hızlandıracağı belirtildi.

Öte yandan Al Hilal'in, Osimhen'in Napoli ile bulunan sözleşmesindeki 75 milyon euroluk çıkış maddesini ödeme konusunda İtalyan kulübüyle anlaşmaya vardığı yazıldı.

Galatasaray formasıyla bu sezon 41 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 37 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.