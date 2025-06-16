Alex de Souza'nın yeni takımı belli oldu

Geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da görev alan Brezilyalı Alex De Souza'nın yeni durağı belli oldu.

47 yaşındaki teknik direktör Alex, Brezilya Serie B ekiplerinden Operario Ferroviario'nun yeni teknik direktörü oldu.

"HOŞ GELDİN HOCAM!"

Operario Ferroviario Kulübü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Alex de Souza, Fantasma'nın yeni teknik direktörü oldu. Sahada bir yıldız olan Alex, Cruzeiro, Palmeiras, Fenerbahçe (Türkiye) ve Brezilya Milli Takımı gibi takımlarda futbolculuk kariyerinde büyük başarılar elde etti. Futbolu bıraktıktan sonra, Futbol Üniversitesi'nde yönetim eğitimi alan Alex, CBF'den PRO, A ve B lisanslarını da aldı. Teknik direktörlük kariyerinde topa sahip olma ve rakibe baskı yapma prensibine dayalı bir oyun modeli benimseyen Alex’in tarzı, siyah-beyazlı ekibin mevcut kadro yapısıyla örtüşüyor. Ayrıca Alex, altyapı oyuncularıyla çalışmaya büyük önem veren bir futbol felsefesine sahip. Alex’in ekibinde, 2022'den bu yana birlikte çalıştığı yardımcı antrenörler Zé Roberto ve João Paulo Cavalcanti de yer alacak. Her iki isim de teknik adamın yöntem ve taktik anlayışına tamamen uyum sağlamış durumda. Hoş geldin hocam!