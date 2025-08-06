Ali Akman'ın yeni takımı netleşti

Genç yaşta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken bazı oyuncular daha sonra çeşitli sebeplerle kariyerlerinde düşüşe geçti.

İşte onlardan biri de Türk futbolunun bir zamanlar çok şey beklediği Ali Akman..

Geçtiğimiz yıllarda Bursaspor formasıyla tüm Süper Lig devleri ve Avrupa kulüplerinin radarına giren Ali Akman'ın yeni durağı belli oldu.

NEREDEN NEREYE DEDİRTEN BİR İSİM DAHA...

1. Lig takımlarından Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, santrfor Ali Akman'ı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son olarak Çorum FK forması giyen 23 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

1. LİG EKİPLERİNDEN ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ'NE TRANSFER OLDU

Açıklamada, "Ali Akman'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Bursaspor altyapısından yetişen 2021 yılında Bundesliga ekibi Frankfurt'a imza atan Ali Akman, 4 Ağustos 2021'de Hollanda'nın NEC Nijmegen takımına kiralanmıştı.

Akman daha sonra 7 Ağustos 2022'de Göztepe'ye kiralık olarak imza atmış ve sezon sonunda Frankfurt'a geri dönmüştü.

AVRUPA'DA UMDUĞUNU BULAMADI

Son olarak 10 Ağustos 2023'te Belçika'nın Dender takımına imza atan Ali Akman, burada da 1,5 sezon geçirdi.

Burada da tutunamadıktan sonra Çorum FK'nın yolunu tutan genç futbolcunun yeni adresi Keçiörengücü oldu.