Petrol
96.8
0.16%
Euro
18.3317
0.18%
Dolar
17.9618
0.07%
Altın
1.032
0.09%
Borsa
2795
0.00%
Bitcoin
428.658
1.08%
BTXN Coin
7.74
1.30%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Açık 25 C
    Ali Koç, taraftarla tartıştı

    Ali Koç, taraftarla tartıştı

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile taraftarlar arasında maç sonu gerginlik yaşandı.
    • 09.08.2022 - 09:02
    • Güncelleme : 09.08.2022 - 09:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig’in 1. Haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.

    Yenilen kolay goller, bazı futbolcuların maç içerisinde ağır kalması tribünleri kızdırdı.

    Son dakikalarda Fenerbahçeli Gustavo Henrique’nin atağa çıkmak yerine üzerine rakip oyuncu geliyor diye topu taca vurması taraftarlardan “yuh” seslerinin yükselmesine neden oldu.

    Ali Koç taraftarla tartıştı - İZLE

    "Ali Koç istifa"

    Bazı taraftarlar maçın bitimine daha 10 dakika stadyumun daha haftanın ilk maçında terk etmeye başladı.

    Sosyal medyada da “Ali Koç istifa” etiketi Türkiye gündemine girdi.

    Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, maçın bitiminin ardından taraftarlarla tartıştı.

    Ali Koç, taraftarla tartıştı #1


    İlginizi Çekebilir

    Ankara'da ahşap dükkanda çıkan yangın söndürüldü
    3. Sayfa

    Ankara'da ahşap dükkanda çıkan yangın söndürüldü

    Kripto borsası bu yeni yatırım sistemine katılıyor
    BTCrobo Cem

    Kripto borsası bu yeni yatırım sistemine katılıyor

    Ali Koç: Belki de hayırlı bir sonuç oldu
    Futbol

    Ali Koç: Belki de hayırlı bir sonuç oldu

    Görüş Bildir