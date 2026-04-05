Amed Sportif Faaliyetler, Boluspor'u farklı geçti

1. Lig'in 33. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Boluspor karşı karşıya geldi.

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Amed Sportif, 6-1'lik skorla kazandı.

6 GOLLÜ GALİBİYET

Amed Sportif, 6. dakikada Mehmet Yeşil'in golüyle öne geçti.

Boluspor, Dean Lico'nun 31. dakikada direkt kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Ev sahibi ekip, 38. dakikada Mbaye Diagne ve 41. dakikada Celal Hanalp'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

Diagne, 56. dakikada ikinci golünü attı. Daniel Mosquera Moreno 67, Dia Saba ise 71. dakikada farkı artırdı.

Boluspor'un tek golü 90. dakikada Arda Usluoğlu'ndan geldi.

AMED SPORTİF FAALİYETLER, ÜST ÜSTE 5. KEZ KAZANDI

Yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran ve üst üste 5. galibiyetini elde eden 2. sıradaki Amed Sportif, puanını 70'e çıkardı ve 3. sıradaki Erokspor ile 4 puanlık farkı korudu.

Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Boluspor ise 42 puanda kaldı.

Amed Sportif, gelecek hafta Esenler Erokspor'a konuk olacak. Boluspor ise evinde Sivasspor'u ağırlayacak.