Fenerbahçe, ligde Beşiktaş'ı 2 maçta da devirdi

Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Beşiktaş’ı 1-0 yendi.

Sarı-lacivertliler, bu sezon ezeli rakibiyle 3. kez karşılaştı.

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ’A KARŞI LİGDE DUBLE YAPTI

Ligin ilk yarısında Dolmabahçe’de oynanan karşılaşmayı 3-2 kazanan Fenerbahçe, Türkiye Kupası’nda ise 2-1’lik skorla kaybetti.

Bugün ligde oynanan mücadeleden de tek golle galip ayrılan Fenerbahçe, rakibine karşı 2 galibiyet aldı.

Fenerbahçe, bu durumu son olarak 2023-2024 sezonunda yaşadı. İsmail Kartal yönetimindeki Kanarya, siyah-beyazlıları 2 maçta da yenmeyi başarmıştı.

Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Luis Aragones’ten sonra (2008-2009) Beşiktaş’ı ligde 2 maçta da mağlup etmeyi başaran yabancı teknik direktör oldu.