Altekma, Alanya Belediyespor karşısında galip geldi

Voleybol Efeler Ligi'nin 26. ve son haftasında Altekma, deplasmanda Alanya Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Voleybol Efeler Ligi'nin 26. ve son haftasında Alanya Belediyespor ile Altekma karşı karşıya geldi.

Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-1'lik skorla konuk takım Altekma oldu.

Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu

Hakemler: Tuncay Kandemir, Aysun Hiçdurmaz

Alanya Belediyespor: İsmail Koçak, İbrahim Emet, Azizcan Ataoğlan, Hofer, Mojarad, Saadat (Zeka Çağatay Kır, Abdullah Çam, Burak Çevik, Mustafa Çervatoğlu, Uğur Kılınç, İrfan Çetinkaya, Marshall)

Altekma: Buculjevic, Ewert, Gülhan Emir Pınar, Lawani, Cafer Kirkit, Bertuğ Öndeş (Hüseyin Şahin, Mehmet Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat)

Setler: 25-22, 18-25, 23-25, 17-25

Süre: 118 dakika (28, 27, 36, 27)

