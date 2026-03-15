Amed Sportif Faaliyetler, Manisa FK'yı mağlup etti

1. Lig'in 31. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde Manisa FK'yı konuk etti.
Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maç Amed Sportif Faaliyetler'in 2-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.
İKİ GOLLÜ GALİBİYET
Amed Sportif Faaliyetler'e galibiyeti getiren golleri 79. dakikada Daniel Moreno ve 90+4. dakikada Ada İbik (kendi kalesine) attı.
Manisa FK'de 75. dakikada Alenis Vargas kırmızı kart gördü.
MAÇ FAZLASIYLA 2. SIRADALAR
Bu sonuçla birlikte Amed Sportif Faaliyetler, 1 maç fazlasıyla 64 puanla 2. sıraya yükseldi, Manisa FK ise 43 puanla 11. sıraya geriledi.
Lig'de sonraki maçlarda Amed Sportif Faaliyetler deplasmanda Hatayspor ile; Manisa FK evinde Sivasspor ile karşılaşacak.
