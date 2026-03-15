Amed Sportif Faaliyetler, Manisa FK'yı mağlup etti

Yayınlama:
Haber Merkezi

Amed Sportif Faaliyetler, 1. Lig'in 31. haftasında sahasında Manisa FK'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.

1. Lig'in 31. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde Manisa FK'yı konuk etti.

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maç Amed Sportif Faaliyetler'in 2-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.

İKİ GOLLÜ GALİBİYET

Amed Sportif Faaliyetler'e galibiyeti getiren golleri 79. dakikada Daniel Moreno ve 90+4. dakikada Ada İbik (kendi kalesine) attı.

Manisa FK'de 75. dakikada Alenis Vargas kırmızı kart gördü.

MAÇ FAZLASIYLA 2. SIRADALAR

Bu sonuçla birlikte Amed Sportif Faaliyetler, 1 maç fazlasıyla 64 puanla 2. sıraya yükseldi, Manisa FK ise 43 puanla 11. sıraya geriledi.

Lig'de sonraki maçlarda Amed Sportif Faaliyetler deplasmanda Hatayspor ile; Manisa FK evinde Sivasspor ile karşılaşacak.

Kaynak: Ensonhaber

