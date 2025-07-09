Amed Sportif Faaliyetler, Ömer Bayram ile vedalaştı

1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, sol bek Ömer Bayram ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcuyla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

"KARİYERİNİN BUNDAN SONRAKİ DÖNEMİNDE BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Geçtiğimiz sezon formamızı terleten Ömer Bayram ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Amedspor'a verdiği emeklerden dolayı kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz.