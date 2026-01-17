Amed Sportif Faaliyetler, tüm maçlara kazanmak için çıkacak

1. Lig'i 2025-2026 sezonunun ilk yarısında Amed Sportif Faaliyetler, toplam 19 karşılaşmaya çıktı.

Bu maçlardan 12 galibiyet elde eden ekip, 4 müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı, 3 maçı ise beraberlikle tamamladı.

İlk yarıda lider olmayı başaran yeşil-kırmızılı ekip, ligin ikinci yarısına da 9 Ocak'ta sahasında Çorum FK ile oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazanarak başladı.

İkinci yarıda da liderliğini sürdürmek isteyen takım, yarın deplasmanda şampiyonluk hedefiyle Erzurumspor FK ile oynayacağı maça çıkacak.

"LİGİN İLK YARISINI EN ÇOK KOŞAN TAKIM OLARAK BİTİRDİK"

Diyarbakır temsilcisinin 44 yaşındaki teknik direktörü Sinan Kaloğlu, AA muhabirine, göreve geldiği ilk günden itibaren takımın eksik yönleri üzerine yoğunlaştıklarını, özellikle fiziksel ve mental gelişime öncelik verdiklerini söyledi.

Takım analizlerini yaptıklarında bazı ihtiyaçların olduğunu fark ettiklerini, bunların üzerine eğildiklerini anlatan Kaloğlu, şunları kaydetti:

Bunlardan biri de takımın fiziksel ve mental olarak daha iyi bir konuma gelmesi gerektiğiydi. Bu doğrultuda çalışmalar yaptık. Takımın fiziksel becerilerini artırdık, kolektif oyunu geliştirdik. Bu çalışmalarımız hem skorlara hem gol pozisyonlarına hem de savunma anlamındaki bazı verilerimize yansıdı. Ligin ilk yarısını en çok koşan takım olarak bitirdik. Bence bu çok önemli bir ayrıntıydı.

"OYUNCULARIM SAHAYA İYİ BİR KARAKTER KOYDULAR"

Oyuncularının ilk yarıdaki performansından memnuniyet duyduğunu belirten Kaloğlu, futbolcularıyla gurur duyduğunu dile getirdi. Kaloğlu, "Oyuncularım sahaya iyi bir karakter koydular. Güzel bir birliktelik ortaya koydular. Takım olarak iyi bir bütünlük ve enerji yakaladık. Şu anda da bu şekilde yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"İLK YARIYI ÇOK İYİ BİTİRDİK"

Ligin ilk yarısını lider tamamlamanın kendileri için önemli olduğunu ifade eden Kaloğlu, şöyle konuştu:

İlk yarıyı çok iyi bitirdik. Hem lider olarak tamamladık hem de Alagöz Holding Iğdır FK karşısında güçlü bir oyunla kazandık. Devre arası hızımızı biraz kesti diyebilirim ama Çorum FK maçı bu anlamda çok kritikti. Bazı eksikliklerimize rağmen taraftarımızın da desteğiyle bu maçı kazandık. Bizim için 9 puanlık bir karşılaşmaydı. İkinci yarıya iyi başlamak, rakiplerimizle aramızdaki puan farkını açmak açısından çok önemliydi. Bu yüzden çok mutlu olduk.

"GÜÇLÜ BİR RAKİBE KARŞI OYNAYACAĞIZ"

Yarın Erzurumspor FK ile oynayacakları karşılaşmanın zorlu geçeceğini belirten Kaloğlu, rakibin iç saha performansına dikkat çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. İç saha avantajını çok iyi kullanan, kendi sahasında yenilmeyen bir takımla karşılaşacağız. Kolektif oynayan, topa çok sahip olan, az gol yiyen bir takım. Ayrıca Erzurum'un rakım ve hava şartları da gelen takımları zorluyor. Şartlar zor olabilir ama biz oraya puan ve puanlar almak için gidiyoruz. İnşallah kazanan taraf biz olacağız. Zoru kolaya çevirmek istiyoruz.

"11 MAÇLIK SÜREÇTEN ÇOK MUTLUYUM"

Her maça kazanma hedefiyle çıktıklarını vurgulayan Kaloğlu, şartlar neyi gerektiriyorsa ona göre oynadıklarını bildirdi. Kaloğlu, "Şu ana kadar 11 maçlık süreçten çok mutluyum. Aynı anlayışla devam edeceğiz. Erzurum'a da kazanmak için gidiyoruz. İkinci yarıda da tüm maçlara kazanmak için çıkacağız. Umarım son haftalar gelmeden şampiyonluğu garantileyen taraf oluruz." ifadelerini kullandı.

"BİZ BU HİKAYEYİ BU SEZON YAZMAK İSTİYORUZ"

Diyarbakır'da uzun süredir Süper Lig özlemi yaşandığını ve taraftarın desteğinin çok büyük bir güç olduğunu belirten Kaloğlu, çok büyük bir taraftar kitlenin bulunduğunu dile getirdi.

Uzun zamandır Süper Lig'e büyük bir özlem olduğunu aktaran Kaloğlu, şöyle devam etti:

Biz bu hikayeyi bu sezon yazmak istiyoruz. Bu sadece takımın başarısı değil, yönetimimiz, futbol şubemiz herkes elinden geleni yapıyor. Ama en büyük teşekkürü taraftarımıza borçluyuz. Hiçbir deplasmanda bizi yalnız bırakmıyorlar. Bu taraftarın Süper Lig'de olması gerekiyor. Büyük bir hikaye var ve biz bunu yazmaya başladık. İnşallah bu hikayeyi iyi bir şekilde tamamlayacağız.

"BU BÖLGE İNSANIYIM"

Daha önce Diyarbakır'da futbol oynadığını anımsatan Kaloğlu, kentle güçlü bir bağı olduğunu ifade ederek, "Bu bölgenin insanıyım. 21 yıl önce Diyarbakırspor formasıyla Süper Lig'de mücadele ettim. Halkla iç içeydim. Çok güzel bir sezon geçirmiştim. Bu şehir ve insanları çok özel. Diyarbakır 21 yıl öncesine göre çok daha güzel bir şehir olmuş. İnsanları misafirperver, gönül insanı. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum." şeklinde konuştu.