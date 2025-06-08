Anderson Talisca için konser sezonu açıldı

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Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle futbolcular yaz tatiline çıkarken, Fenerbahçeli Anderson Talisca ise hayallerinin peşinden gidiyor.

Fenerbahçe formasıyla birlikte profesyonel futbolculuğuna devam ederken aynı zamanda müzik sektöründe yoluna devam eden Talisca, ülkesi Brezilya'da konser turnesi düzenleyecek.

Spark adıyla rap müzik piyasasında kendisine yer edinen Brezilyalı yıldız, son stüdyo albümünü geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürmüştü.

DÜN İLK KONSERİNİ VERDİ

Eski tarz hip hop ile yeni tarz trap'i harmanlayan R&B albümünün yayınlanmasından kısa bir süre sonra yıldız futbolcu, bu albümün turnesine start verdi, turne kapsamında dün ilk konserini Rio de Janeiro'da verdi.

Copacabana Plajı yakınlarındaki Bosque isimli barda sahne alan Talisca, engellerin üstesinden gelme ve özgürlük arayışı gibi temaları içeren yeni şarkılarını seyirciyle buluşturdu.

KONSER TURNESİ SONRASI HAZIRLIK KAMPI

Talisca bu şehirde üst üste iki konser daha verecek ve ardından Sao Paulo'ya geçecek. Üçüncü durağı Goiania olacak futbolcu, son olarak yeniden Rio de Janeiro'ya dönecek ve burada vereceği final konseriyle turneyi noktalayacak.

31 yaşındaki oyuncu, sonrasında sarı-lacivertli takımın sezon öncesi hazırlıklarına katılacak.

13 HAZİRAN'DA ROTA SAO PAULO

Fenerbahçeli futbolcu, konser turnesi kapsamında iki hafta boyunca hem yollarda hem de sahnelerde olacak.

Rio de Janeiro'daki Bosque Bar'da başlayan turnesi aynı kentte Caprichoso de Pilares ve Rio das Ostras'ta devam ederken, 13 Haziran'da rotayı Sao Paulo kentine çevirecek.

Bu şehirde bir hafta içinde vereceği dört konserin ardından bu sefer Goiania'ya geçecek ve ardından 22 Haziran'da Arena Paraiso'da son konserini vermek üzere Rio'nun yolunu tutacak ve toplamda 9 konserin ardından turneyi tamamlayacak.

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