Anderson Talisca'dan ayrılık iddiasına net cevap

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Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, Brezilya basınından Globo Esporte'ye açıklamalarda bulundu.

Talisca, geçtiğimiz günlerde ortaya atılan "Anderson Talisca Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor.” ifadesine cevap vermişti.

"ODAK NOKTAM FENERBAHÇE"

Brezilyalı oyuncu, "Daha başlamadım bile ve bu tarz şeyleri duyuyorum... Saygısızlık seviyesi etkileyici.” demişti.

Bu konuya değinen bir açıklama daha yapan Talisca, şunları söyledi:

"Odak noktam Fenerbahçe ve kulübün hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak. Fenerbahçe'de gelecek sezon çok daha güçlü geri döneceğiz."

"MOURINHO MUHTEŞEM BİR İNSAN"

Mourinho hakkında da ayrı bir parantez açan Talisca, "İnsanlar onun kişiliği hakkında çok konuşuyor ama o muhteşem bir insan. Kariyerini hak eden bir teknik direktör." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF GELİNCE TEREDDÜT ETMEDİM"

Son olarak Fenerbahçe'ye transferine de değinen Talisca, şu sözleri dile getirdi: