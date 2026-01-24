Ankara Keçiörengücü, Boluspor'a 5 attı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1. Lig'in 22. haftasında Ankara Keçiörengücü, Boluspor'u konuk etti.

Keçiören Aktepe Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-1 kazandı.

KEÇİÖRENGÜCÜ 5 GOLLE GEÇTİ

Keçiörengücü'nün gollerini 3 ve 39. dakikalarda Francis Ezeh, 10. dakikada Halil Can Ayan, 26. dakikada Odise Roshi ve 82. dakikada Ali Akman kaydetti.

Boluspor'un tek golü ise 79. dakikada Doğan Can Davas'tan geldi.

Öte yandan Maçın 39. dakikasında penaltı kazanan Boluspor, Doğan Can Davas'ın vuruşunda golü bulamadı.

LİGDEKİ SON DURUM

Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü puanını 33'e yükseltirken; Boluspor ise 32 puanda kaldı.

Keçörengücü, ligde bir sonraki maçta deplasmanda Çorum FK ile karşı karşıya gelecek; Boluspor ise Sakaryaspor'u konuk edecek.