Ankara Keçiörengücü, Pendikspor deplasmanında galip geldi

Ankara Keçiörengücü, 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Pendikspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.
1. Lig'in 27. hafta maçında Pendikspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi.
Pendik Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Keçiörengücü, 1-0'lık skorla kazandı.
Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golü 40. dakikada Okwuchukwu Ezeh attı.
LİGDEKİ DURUM
Bu sonucun ardından Pendikspor, 45 puanda kaldı. Keçiörengücü, 39 puana yükseldi.
1.Lig'in bir sonraki maçında Pendikspor, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Keçiörengücü, Amed Sportif Faaliyetleri konuk edecek.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi