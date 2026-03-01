Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR’ı Atilla Karaoğlan oldu

Süper Lig'in 24. haftasında bugün saat 20.00'de Antalyaspor ile Fenerbahçe karşılaşacak.

Müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

Akarsu’nun yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Bahtiyar Birinci yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi Gürcan Hasova olacak.

VAR HAKEMİ ATİLLA KARAOĞLAN

Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR koltuğunda Atilla Karaoğlan yer alacak, Suat Güz ise AVAR'da görev yapacak.