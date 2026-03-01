Göztepe, ligde gülmeyi unuttu

Süper Lig'de hedefini Avrupa kupaları olarak belirleyen Göztepe son 4 maçta hem galibiyeti hem de golü unuttu.

Son olarak ligin 20'nci haftasında evinde düşme hattındaki Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar ardından büyük düşüşe geçti.

DÜŞÜŞE GEÇTİLER

Göz-Göz, Karagümrük galibiyetinin ardından ilk olarak Konyaspor'la deplasmanda golsüz berabere kaldı.

Ertesi hafta Gürsel Aksel Stadı'nda Kayserispor'u konuk eden İzmir ekibi o maçta da golsüz eşitliği bozamadı.

Geçen hafta ise önemli rakiplerinden Beşiktaş'a konuk olan Göztepe sahadan 4-0 yenik ayrılarak son 2 sezonun en farklı Süper Lig mağlubiyetini aldı.

YİNE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADILAR

Eyüpspor maçına çıkış olarak bakan ve mutlak 3 puan hedefleyen Göztepe yine hayal kırıklığı yaşadı.

Janderson'un 8'inci dakikada penaltı kaçırmasıyla fırsatı değerlendiremeyen Göztepe, hücumda etkisiz kalarak yine gol atamadı.

Maç 0-0 sona ererken Göztepe 39 puanla 5'inci sırada kaldı.

Göztepe'nin rakiplerinden Beşiktaş ve Başakşehir ise haftayı galibiyetle kapattı.

Beşiktaş, Kocaelispor'u deplasmanda 1-0 yenerek Göztepe'nin 4 puan önünde 4'üncü sıradaki yerini korudu.

Tabloda 6'ncı sırada olan Başakşehir ise evinde Konyaspor'u 2-0 yendi ve Göztepe ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

24 MAÇTA 27 GOL ATABİLDİ

Son 4 maçtır gol atamayan Göztepe, 24 haftada attığı 27 golle ilk 6 sıra içerisindeki takımlar arasında en az skor üreten ekip konumunda.

Göz-Göz'ün alt basamağında yer alan Başakşehir, 24 maçta 42 kez ağları sarstı.

Beşiktaş 45, Trabzonspor 48 gol attı.

Gol yollarında sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 24 maçta 16 gole geçit vererek halen ligin en az gol yiyen takımı konumunda.

TARAFTARLARDAN TEPKİ GELDİ

Göztepeli taraftarlar ise Eyüpspor maçında bazı oyunculara tepki gösterdi.

Tribünler 76'ncı dakikada oyundan alınan sol bek Amin Cherni ve 85'te yerini Efkan'a bırakan Janderson'u ıslıkladı.

Maçın ardından ise bir süre tribünleri terk etmeyen futbolseverler takımı çağırdı.

Ancak soyunma odasına giden Göztepeli futbolcular çağrıya cevap vermedi.

Tribünlerin yanına giden kaptan İsmail Köybaşı ise bir süre taraftarlarla konuştu.

Futbolseverlerin tepkilerini dinleyen İsmail, yeniden toparlanacaklarını ifade etti.

BOKELE KADROYA ALINMADI

Göztepe'nin Kamerunlu stoperi Malcom Bokele de Eyüpspor maçının kadrosuna alınmadı.

İdmanlarda yeterince performans sergileyemeyen 26 yaşındaki oyuncu bu maç için kadro dışı bırakıldı.

Teknik direktör Stanimir Stoilov yaptığı açıklamada, "Antrenmanlarda Bokele'nin yeterince takıma yardımcı olmadığını gördüm" dedi.

Bokele'nin bundan sonraki haftalarda kadroda olup olmayacağı ise merak konusu haline geldi.

STOILOV: AİLEMİZİN BOZULMAMASI ÇOK ÖNEMLİ

Sonuçtan dolayı çok mutsuz olduğunu dile getiren Stanimir Stoilov, "Bizim en büyük gücümüz Göztepe ailesidir. Bu ailenin bozulmaması çok önemli. Evimizdeki Eyüpspor ve Kayserispor gibi takımlara karşı oynadığımız maçları kazanamadığımızda, bazı şeylerin yanlış gittiğini söylemek mümkündür. Karşılaşmaya arzu ettiğimiz agresiflik seviyesinde başladığımızı söyleyemem ancak buna rağmen pozisyonlar üretmeyi başardık. Değerlendirilemeyen bir penaltımız var. İkinci yarıya da gergin bir başlangıç yaptık ve bu bölümde çok sayıda teknik pas hatası gerçekleştirdik" dedi.

"FUTBOLCULAR PERFORMANSINI ARTIRACAK"

Futbolcuların ıslıklanması konusuna da değinen Bulgar çalıştırıcı, "Oyunun iki yönünü de iyi oynamak istediğimiz için bu konudaki çalışmalarımızı sürekli olarak sürdürüyoruz. İçinde bulunduğumuz süreçte gol yollarında etkisiz kaldığımız eleştirisi haklı bir tespit. Diğer yandan, alınan sonuçlardan memnun olmayan taraftarlarımızın bazı oyuncuları eleştirmesi de olağan bir durum. Futbolcuların bu tür anlarda güçlü bir karakter ortaya koymaları elzemdir. Yöneltilen olumsuz eleştirilere verilecek en iyi cevap, sahada gösterilecek performanstır" yorumunu yaptı.

Göztepe önümüzdeki hafta deplasmanda en yakın rakibi Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.