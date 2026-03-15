Afyonkarahisar'da amatör maçta bitiş düdüğüyle saha karıştı

Süper Amatör Lig’de Belediye Bolvadin Termal Spor ile Susuz Belediyespor arasında oynanan rövanş mücadelesi, karşılaşmanın ardından yaşanan olaylarla gündeme geldi.

Deplasmanda oynanan maçı Bolvadin temsilcisi 2-1 kazanarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün çalmasının ardından saha bir anda karıştı. İddiaya göre, Susuz Belediyesporlu bir futbolcunun Belediye Bolvadin Termal Spor Teknik Direktörü Fehmi Teke’ye yumruk atmasıyla başlayan gerginlik kısa sürede büyüdü.

TARAFTARLAR SAHAYA TAŞ ATTI

İki takımın futbolcuları birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırırken, tribündeki bazı taraftarlar da sahaya taş atarak kavgaya dahil oldu.

Sahada hazır bulunan jandarma ekipleri, olaylara müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı.

Uzun süre devam eden gerginlik nedeniyle tribünler de karıştı.

Yaşanan olayların ardından Bolvadin Termalspor kafilesi güvenlik gerekçesiyle statta bir süre bekletildi. Edinilen bilgilere göre oyuncular ve teknik heyet iftar saatine kadar statta mahsur kaldı.

Gerginliğin yatışmasının ardından kafile, güvenlik güçleri eşliğinde stattan ayrıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.