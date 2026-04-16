Arda Güler, dünya basınında manşetleri süsledi: Olağanüstü, futbol harikası...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları heyecanı devam etti.

Bayern Münih, deplasmanda 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında kendi sahasında Real Madrid'i ağırladı.

İlk maçı 2-1 kazanan Bayern Münih, bu maçı da 4-3 kazandı ve toplamda 6-4'lük skorla adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

ATTIĞI GOLLERLE GECENİN YILDIZI OLDU

Karşılaşmaya ise milli yıldızımız Arda Güler damga vurdu...

Manuel Neuer'in hatalı pasında topu önünde bulan Arda Güler, yaklaşık 30 metreden topu tek vuruşla ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Real Madrid'in 29. dakikada ceza sahası dışında kazandığı serbest vuruşta bu kez de topun başına geçen Güler, muhteşem bir vuruşla Manuel Neuer'i bir kez daha mağlup ederek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

ÖVMELERE DOYAMADILAR

Böylelikle Güler, maçın henüz 35. saniyesinde ve ardından 29. dakikasında attığı gollerle maçın yıldızı oldu.

Güler, Münih'te iki golle yıldızlaşırken Avrupa basınından büyük övgü aldı.

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenmiş olsa da İspanyollar, Türk yıldızın performansına methiyeler düzdü.

İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden AS, manşetinde Arda Güler'i ön plana çıkardı.

AS: ARDA OLAĞANÜSTÜ, FUTBOL HARİKASI...

Arda'nın ilk dakikada attığı golün ardından "Stratosferik!" (Olağanüstü) manşetini kullanan gazete, milli futbolcunun Manuel Neuer'i çaresiz bırakan vuruşlarını "Futbol harikası" olarak tanımladı.

MARCA: DÜNYA AYAKLARININ ALTINDA

Marca ise Arda'yı bir "mücevher" olarak nitelendirerek, baskı altındaki performansını övdü.

Gazete, "Dünya ayaklarının altında" ifadesiyle oyuncunun Real Madrid tarihindeki yerine vurgu yaptı.

MUNDO DEPORTIVO: EN İYİ AYAK!

Mundo Deportivo, Arda'nın pas kalitesine ve bitiriciliğine dikkat çekti.

Gazete, Arda Güler'in Madrid adına sahadaki "en iyi ayak" olduğunu belirtti.

BILD: NEUER'İN KABUSU, ARDA'NIN RÜYASI!

Alman basınından Bild'de karşılaşmaya dair yer alan haberde, "Neuer'in kabusu, Arda'nın rüyası!" başlığı dikkat çekti.

Gazete, Manuel Neuer'in 35. saniyedeki hatasını "affedilemez" olarak nitelendirdi. Arda'nın yaklaşık 35 metreden attığı golü ise "buz gibi bir bitiricilik" olarak yorumladı.