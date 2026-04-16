Galatasaray'a Victor Osimhen için doktor uyarısı geldi

Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da, Victor Osimhen'le ilgili hareketli saatler yaşanıyor.

Deplasmanda oynanan Liverpool maçında sakatlanan ve kolunda kırık olduğu açıklanan Nijeryalı golcü, bir süredir sahalardan uzak kalmıştı.

Başkent'te oynanacak olan Gençlerbirliği maçında oynayıp oynamayacağı merak edilen yıldız futbolcuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

OSIMHEN ANTRENMANA ÇIKTI

Osimhen, sarı-kırmızılı kulübün dün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Ancak Osimhen'in oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor.

Sağlık ekibi, Osimhen’in koluna alacağı olası bir darbenin Fenerbahçe derbisinde forma giymesini riske atabileceğine dikkat çekti.

DARBE ALIRSA DERBİDE OYNAYAMAZ

Bu nedenle oyuncu için özel koruyucu bandaj hazırlanırken, teknik heyetin temkinli bir karar vermesi bekleniyor.

Yıldız futbolcunun tam anlamıyla hazır hale gelmesi için zamana ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Bu nedenle Ankara kafilesine dahil edilse bile Gençlerbirliği karşılaşmasında süre almasının zor olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan Victor Osimhen’in, kendini iyi hissetmesi halinde forma giymek istediği öğrenildi.