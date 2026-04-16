Arda Güler, efsane isimleri kendine hayran bıraktı!

Avrupa futbolunun en büyük futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi dün, Arda Güler'in şovuna sahne oldu

Real Madrid formasıyla Bayern Münih karşısında sergilediği üstün performans ve attığı 2 golle gecenin kahramanı olan genç futbolcu, dünya futbolunun efsane isimlerinden övgüler topladı.

21 yaşındaki milli oyuncunun sahadaki duruşunu ve kritik anlardaki etkisini değerlendiren eski ünlü golcü Thierry Henry, Arda Güler’in artık kendini ispatladığını vurguladı.

Deneyimli futbol adamı, genç yıldızın yalnızca bir yetenek olmadığını, aynı zamanda büyük maçların oyuncusu olduğunu dile getirdi.

"ARDA GÜLER DÜNYA KLASINDAYDI"

Henry, değerlendirmesinde Arda'nın performansıyla ilgili şunları söyledi:

"Bu bir varoluş hikayesidir. Büyük gecelerin olayı budur. Arda Güler sadece oynamıyor; sorumluluk alıyor. İki gol attı ve o frikik... Hiç şüphe yok ki dünya klasındaydı. Bunu Bayern Münih'e karşı, o baskı altında ve o seviyede yapabilmek, size onun karakteri hakkında her şeyi anlatıyor. Saklanmıyor, topu istiyor ve maça hükmediyor. Bir geri dönüş inanç gerektirir ama aynı zamanda o inancı ateşleyecek birine de ihtiyaç duyar... Ve o kişi Arda Güler'di."

"HAK ETTİĞİ ÖVGÜYÜ ALAMIYOR"

Henry, sözlerinin devamında Arda’nın artık "gelecek vadeden" bir oyuncu olarak değil, doğrudan elit kategoride değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Efsane isim, genç oyuncunun hak ettiği değeri görmediğini de ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Arda Güler sadece futbol oynamıyor. Sorumluluk alıyor. Tartışmasız bir dünya klası... Genç bir oyuncu bu şekilde öne çıktığında, artık 'potansiyeli' hakkında konuşmazsınız; onun artık devler sahnesine ulaştığı hakkında konuşursunuz. Bence o hak ettiği övgüyü alamıyor, yeterince takdir edilmiyor. O, elit bir oyuncu."

ERLING HAALAND'DAN ARDA GÜLER PAYLAŞIMI

Öte yandan, gecenin ardından bir dikkat çekici yorum da Erling Haaland’dan geldi.

Manchester City’nin golcü yıldızı, Arda Güler’in gol sevincini sosyal medya hesabında paylaşarak genç oyuncuya övgüde bulundu.

Haaland, bu paylaşımına "Bu an için doğmak..." notunu düşerek, performansın büyüklüğünü farklı bir bakış açısıyla dile getirdi.

Şampiyonlar Ligi atmosferinde yazılan bu hikaye, Arda Güler’in yalnızca bir maçın değil, bir dönemin oyuncusu olabileceğini güçlü biçimde hatırlattı.

NEUER'DEN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Bayern Münih kalesini koruyan 40 yaşındaki dünyaca ünlü kaleci Manuel Neuer ise, Arda Güler'den yediği gollerle ilgili açıklama yaptı.

35. saniyede yediği gol için, "Aslında topu dışarıdaki Stani’ye atmak istemiştim ama topa hiç iyi vuramadım; asıl sorun buydu. Resmen berbat bir pas verdim. O da harika sol ayağıyla topa direkt hakimiyet sağladı." ifadelerini kullandı.

Neuer frikik golü için ise, "Bunu frikik pozisyonunda da gördük, vuruşları gerçekten çok güçlü. Bu onun yeteneği ve onu özel kılan şey de bu." dedi.