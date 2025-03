Arda Güler geleceğiyle ilgili konuştu

Haber Merkezi

Real Madrid forması giyen Arda Güler, A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile oynadığı maçın ardından İspanyol basınından Marca'ya konuştu.

Milli futbolcu, geleceği için gelen sorulara cevap verdi ve Real Madrid'de başarılı olmak için mücadeleyi bırakmayacağını söyledi.

"TEK İSTEĞİM HER MAÇTA OYNAYIP ŞAMPİYONLUĞA YARDIMCI OLMAK"

Real Madrid'deki bu sezonun hedefleriyle ilgili genç futbolcu, "Sezon sonuna kadar üç şampiyonluk için de mücadele etmeye hazırız ve bu heyecan verici olacak. Real Madrid her zaman her maçı kazanmak ve şampiyonluk için mücadele ediyor. Benim tek isteğim her maçta oynayıp takımımın şampiyonluğu kazanmasına yardımcı olmak." açıklamasında bulundu.

"BAŞARILI OLACAĞIMA İNANIYORUM, HATTA MADRİD'DEN BİR EV BİLE ALDIM"

Arda Güler, "Real Madrid'deki durumunuz, geleceğiniz hakkında çok fazla konuşma oldu. Madrid'deki durumunuza rağmen mutlu musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Real Madrid bana bir plan verdi ve ben hala ona inanıyorum. Real Madrid'de başarılı olacağıma inanıyorum. Hatta Madrid'de bir ev bile aldım. Macaristan'a karşı oynadığımız maçta da gördüğünüz gibi çok çalışıyorum ve her zaman oynamaya hazırım."

"REAL MADRİD'DE MÜCADELE ETMEYİ BIRAKMAYACAĞIM"

Genç futbolcu sözlerini şöyle tamamladı:

"Real Madrid taraftarlarını seviyorum ve onların desteği benim için çok şey ifade ediyor. Çok minnettarım. Real Madrid'de oynamak ve bu takımın önemli bir parçası olmak için geldim. Onu elde edene kadar mücadele etmeyi bırakmayacağım."

Öte yandan Real Madrid formasıyla bu sezon 30 maçta süre alan Arda Güler, 3 gol ve 5 asist kaydetti.