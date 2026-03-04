Şenol Güneş ve İsmail Türüt'ten "Ben seni sevduğumi" performansı

Ünlü teknik adam Şenol Güneş, İsmail Türüt ile düet yaptığı “Ben Seni Sevdiğimi” performansıyla sosyal medyada gündem oldu.
Türk futbolunun önemli teknik adamlarından Şenol Güneş, son olarak Trabzonspor'u çalıştırmıştı.
Güneş, geçen sezon iç sahada alınan Hatayspor karşısında alınan yenilgi sonrası bordo-mavililerdeki görevinden ayrılmıştı.
TÜRÜT'LE ŞARKI SÖYLEDİ
Bir süredir yeşil sahalardan uzak olan tecrübeli çalıştırıcı Karadeniz müziğinin güçlü sesi İsmail Türüt ile bir araya geldi.
İki ismin buluşmasında ortaya Güneş-Türüt düeti çıktı...
O ANLAR GÜNDEM OLDU
Güneş, İsmail Türüt ile "Ben Seni Sevduğumi" şarkısını söyledi.
Güneş’in şarkıya eşlik ettiği anlar, kısa sürede sosyal medyada çokça paylaşıldı.
İkilinin düeti izleyenlere de keyifli anlar yaşattı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi