Göztepe'den Arda Turan ve Shakhtar'a İzmir daveti

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Gürsel Aksel Stadı’nda ikas Eyüpspor’u konuk eden Göztepe’de sahadaki 0-0’lık beraberliğin önüne geçen bir dayanışma mesajı verildi.

Seremoni sırasında tribünlerde açılan "Our Home Is Your Home" pankartıyla Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’in teknik direktörü Arda Turan’a açık bir çağrı yapıldı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Evimiz sizin evinizdir" mesajıyla hem Arda Turan’a hem de ekibine İzmir’in kapılarının açık olduğunu vurguladı.

BAŞKAN SEPİL'DEN AÇIKLAMA

Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil de gün içerisinde yaptığı açıklamada, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Lech Poznan ile karşılaşacak olan Shakhtar Donetsk’i İzmir’de ağırlamak istediklerini dile getirmişti.

Arda Turan da bir gün önce yaptığı açıklamada, söz konusu karşılaşmayı Türkiye’de oynamak istediklerini belirterek, "Türk halkının da bize destek vereceğini düşünüyorum. Polonya takımıyla Polonya’da oynamak istemiyorum. Bunu denemeye çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.

ARDA TURAN’DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Yaşanan gelişmelerin ardından Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Göztepe camiasına teşekkür etti.

Turan mesajında, İzmir’e davet edilmelerinin kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek, verilen desteği ömür boyu unutmayacaklarını ifade etti.

Turan, "Bizim evimiz sizin eviniz" sözlerine atıfta bulunarak, artık İzmir’de de bir evleri olduğunu hissettiklerini vurguladı.