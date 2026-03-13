Arne Slot'tan Galatasaray sözleri: Verdiğimiz az sayıdaki pozisyondan gol yedik

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Premier Lig'de hafta sonu Tottenham'ı konuk edecekleri maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Takımın son durumuna ilişkin bilgiler veren Slot, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray eşleşmesine de değindi.

"İLK 15-20 DAKİKADA GOL ATMAMIZ GEREKEN POZİSYONLAR VARDI"

Duran toptan yedikleri gole dikkat çeken Slot, "Galatasaray karşısında ilk 15-20 dakikada gol atmamız gereken 3-4 pozisyon vardı. Sonra oyunun gidişatını tamamen değiştiren bir an yaşandı, duran toptan gol yedik." şeklinde konuştu.

Galatasaray'a karşı en iyi oyunlarını oynamadıklarını söyleyen Slot, bu sezon girdikleri pozisyonları gole çevirmekte zorlandıklarını da belirtti.

"EN İYİ OYUNUMUZU OYNAMADIK"

Slot, "Galatasaray maçında en iyi oyunumuzu oynamadık ama Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynayan birçok takımdan daha çok pozisyona girdik. Ancak bu sezon girdiğimiz pozisyonları gol çevirmekte zorlanıyoruz. Ve ne yazık ki verdiğimiz az sayıdaki pozisyondan gol yiyoruz." dedi.

"GERİYE DÜŞMEMİZ STADYUMDAKİ ENERJİYİ DEĞİŞTİRDİ"

Slot, son olarak İstanbul'daki ambiyansa değindi.

Slot şunları söyledi:

"Galatasaray deplasmanında geriye düşmemiz hem ivmeyi hem de stadyumdaki enerjiyi büyük ölçüde değiştirdi. Evimizde taraftarlarımızdan her zaman hissettiğimiz desteği almayı dört gözle bekliyorum. Bu bizim için çok büyük bir fark yaratabilir."