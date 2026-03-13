Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.
İDMANDAN NOTLAR
Siyah-beyazlı oyuncuların kondisyon ve taktik çalıştıkları belirtilirken antrenmanın, ısınma koşuları ve pas çalışmalarının ardından taktiksel uygulamalarla tamamlandığı kaydedildi.
BEŞİKTAŞ, ANKARA'YA GİDECEK
Beşiktaş, yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 16.00'da kalkacak özel uçakla Ankara'ya hareket edecek.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi