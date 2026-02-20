Tayfur Havutçu'nun vefat eden babası toprağa verildi

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Tayfur Havutçu'nun acı günü...

Havutcu’nun babası Ersin Havutçu, vefat etti.

Ersin Havutçu için Hendek Rasimpaşa Merkez Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

BABAYA SON VEDA...

Tören öncesinde Tayfur Havutçu ve aile üyeleri, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine; Havutçu Ailesi ve yakınlarının yanı sıra Hendek Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, milletvekilleri ve yerel yöneticiler katıldı.

SPOR CAMİASINDAN İSİMLER KATILDI

Spor camiasından ise teknik direktörler Yılmaz Vural, Ertuğrul Sağlam ve Bülent Uygun ile eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Tümer Metin, törende yer alarak Tayfur Havutçu'nun acısını paylaştı.

Kılınan cenaze namazının ardından Ersin Havutçu'nun cenazesi, dualar eşliğinde Hendek'teki aile kabristanlığına defnedildi.