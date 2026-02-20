12 Dev Adam, güç sıralamasında yine ilk sırada

Türkiye, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri güç sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

FIBA yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bundan önce açıklanan güç sıralamasındaki birinciliğine atıf yaptı.

"ZATEN ZİRVEDEYDİLER"

FIBA'dan yapılan açıklamada, "Zaten zirvedeydiler ve şimdi daha da iyi oldular." dedi.

Türk vatandaşlığına geçen Malachi Flynn'in Bahçeşehir Koleji'ndeki performansından övgüyle bahsedilen açıklamada, 27 yaşındaki oyuncu için şu ifadeler kullanıldı:

'FLYNN'İN KATKISINA İHTİYACI OLACAK'

"Türkiye, Flynn'in takıma katkısına derhal ihtiyacı olacak, bu maç döneminde karşılaşacakları iki maçlık seriye bir bakın!"

Türkiye'yi ilk 5'te sırasıyla Yunanistan, Almanya, Sırbistan ve İspanya takip etti.