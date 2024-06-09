İHA
Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda yapılıyor.
Kongre üyeleri, belirtilen sandıkta oylarını kullanmaya devam ediyor.
Fenerbahçe'de 2010-2013 yılları arası ve 2017-2018 sezonlarında futbol A takımı teknik direktörlüğünü yapan Aykut Kocaman da oy kullanmak için alana geldi.
Kongre üyeleriyle fotoğraf çektirdi
Sarı-lacivertli kongre üyeleriyle fotoğraf çektiren Kocaman, daha sonra oy kullanma kabinine girerek oyunu kullandı.
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