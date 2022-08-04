Bakasetas: Geçen yaz Fenerbahçe'ye gidiyordum

Trabzonspor’un Yunan orta saha oyuncusu Bakasetas, Fenerbahçe ile ilgili bir itirafta bulundu.

Trabzonspor'un yıldız ismi Anastasios Bakasetas, prodüktörlüğünü yaptığı şampiyonluk belgeselinde Fenerbahçe'ye transfer olma durumu ile ilgili açıklamalar yaptı.

Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas, Stars Inc. 11 isimli Youtube kanalıyla ortak olarak hazırlanan şampiyonluk belgeselinde Alanyaspor'dan Trabzonspor'a transfer olmadan önce Fenerbahçe'ye gitmek üzere olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 50 dakikalık belgeselde Bakasetas'ın yanı sıra Trabzonsporlu diğer oyuncuların açıklamaları, görkemli şampiyonluk kutlamalarınden detaylara yer verildi.

“Trabzonspor ile iki gün içinde anlaştım”

Bakasetas, Trabzonspor'dan önce Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili şunları söyledi:

"Trabzonspor'a transferim çok garip bir durumda gerçekleşti. İki-üç günde oldu. Başka takımlar da temasta bulunmuştu. Geçen yaz Fenerbahçe'ye gidecektim ama son anda olmadı. Ama Trabzonspor ile iki gün içinde anlaştık. Fazla da zamanımız yoktu. Transfer döneminin sonu geliyordu."