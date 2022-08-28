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    Balotelli, Montella ile kavga etti

    Balotelli, Montella ile kavga etti

    Adana Demirspor'un, Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Mario Balotelli sahada tartışma yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2022 - 00:51
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    Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor, Ümraniyespor'u sahasında 1-0 yendi.

    Maçtan çok konuşulan olay ise Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Mario Balotelli arasında yaşanan kavga oldu.

    Sahaya girip Balotelli ile tartıştı

    Montella sahaya girerek, Mario Balotelli'nin üzerine yürüyüp bağırarak tartıştı.

    Balotelli, Montella ile kavga etti #1

    İkiliyi ayırmaya çalıştılar

    İkilinin tartışmasını engellemek için futbolcular ve Montella'nın yardımcıları araya girdi. Mario Balotelli'yi daha sonra Asbaşkan Metin Korkmaz soyunma odasına götürdü.

    Balotelli, Montella ile kavga etti #2

    Montello taraftara üçlü çektirdi

    Daha sonra taraftarlar Vincenzo Montella'yı tribünlere çağırarak üçlü çektirdi.

    Balotelli, Montella ile kavga etti #3

    Balotelli, Montella ile kavga etti #4

    Balotelli, Montella ile kavga etti #5


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