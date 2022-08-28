Balotelli, Montella ile kavga etti

Balotelli, Montella ile kavga etti

Adana Demirspor'un, Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Mario Balotelli sahada tartışma yaşadı.

Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor, Ümraniyespor'u sahasında 1-0 yendi.

Maçtan çok konuşulan olay ise Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Mario Balotelli arasında yaşanan kavga oldu.

Sahaya girip Balotelli ile tartıştı

Montella sahaya girerek, Mario Balotelli'nin üzerine yürüyüp bağırarak tartıştı.





İkiliyi ayırmaya çalıştılar

İkilinin tartışmasını engellemek için futbolcular ve Montella'nın yardımcıları araya girdi. Mario Balotelli'yi daha sonra Asbaşkan Metin Korkmaz soyunma odasına götürdü.





Montello taraftara üçlü çektirdi

Daha sonra taraftarlar Vincenzo Montella'yı tribünlere çağırarak üçlü çektirdi.



