Bandırmaspor - Iğdır FK maçında gol sesi çıkmadı

1. Lig'in 31. haftasında Bandırmaspor, evinde Iğdır FK ile golsüz berabere kaldı.
1. Lig'in 31. haftasında Bandırmaspor, sahasında Iğdır FK'yı ağırladı.
Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan ve play-off hattını yakından ilgilendiren maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Yeni teknik direktörü Hikmet Karaman ile ilk maçına çıkan Iğdır FK, Karaman dönemine 1 puanla başladı.
LİGDEKİ DURUMLARI
Bu sonucun ardından Bandırmaspor 47, Iğdır 45 puana yükseldi.
Bandırmaspor, ligin gelecek haftasında Boluspor deplasmanına gidecek. Iğdır FK, sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi