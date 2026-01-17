Bandırmaspor, Pendikspor'u dört golle geçti

- Bandırmaspor, Bandırma 17 Eylül Stadı'nda Pendikspor'u 4-1 yendi.
- Bandırmaspor'un gollerini Kehinde, Tanque ve Amaral attı, Pendikspor'un tek golü Atınç Nukan'ın kendi kalesine attığı golle geldi.
- Bandırmaspor'da Kehinde kırmızı kart gördü ve takım 4 maç sonra kazandı, puanını 30 yaptı.
Bandırmaspor ile Pendikspor, Bandırma 17 Eylül Stadı'nda karşı karşıya geldi.
1. Lig'in 21. hafta mücadelesinde gülen taraf 4-1'lik skorla ev sahibi oldu.
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 40'ıncı dakikada Kehinde, 53 ve 68'inci dakikalarda Tanque ile 57'nci dakikada Amaral kaydetti.
Pendikspor'un tek golünü 65'inci dakikada Atınç Nukan, kendi kalesine attı.
BANDIRMASPOR, 4 MAÇ SONRA KAZANDI
Kehinde'nin 76'ncı dakikada kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan Bandırmaspor, ligde 4 maç sonra galibiyetle tanıştı ve puanını 30'a yükseltti.
3 puan hasreti 3 maça çıkan konuk ekip ise 38 puanda kaldı.