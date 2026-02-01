Bandırmaspor, Vanspor FK karşısında iki golle güldü

- Bandırmaspor, 1. Lig'in 23. haftasında Vanspor FK'yı 2-0 yendi.
- Goller Kehinde ve Emirhan Acar'dan geldi.
- Vanspor, penaltı kaçırdı ve Cedric kırmızı kart gördü.
1. Lig'in 23. hafta maçında Bandırmaspor ile Vanspor FK karşı karşıya geldi.
Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Bandırmaspor, 2-0'lık skorla kazandı.
İKİ GOLLÜ GALİBİYET
Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri, 14. dakikada Tosin Kehinde ile 90+4. dakikada Emirhan Acar attı.
PENALTI KAÇTI, 10 KİŞİ KALDILAR
Vanspor FK, 36. dakikada Jefferson ile penaltı atışından yararlanamadı.
Mücadelede dakikalar 49'u gösterirken Vanspor FK forması giyen Ivan Cedric kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
LİGDE SON DURUM
Bu sonucun ardından Bandırmaspor, 36 puana yükseldi. Vanspor FK, 31 puanda kaldı.
1. Lig'in bir sonraki maçında Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Vanspor FK, sahasında Çorum FK ile karşılaşacak.