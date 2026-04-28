Serdar Dursun'un Domenico Tedesco şaşkınlığı

Kocaelispor forması giyen Serdar Dursun, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Yeşil-siyahlı ekibin hücum oyuncusu Dursun, önlerindeki 3 maça da diğer karşılaşmalarda olduğu gibi galibiyet hedefiyle çıkacaklarını söyledi.

Dursun, bu müsabakalarda en iyi performanslarını sahaya yansıtmak istediklerini de belirtti.

"YURT İÇİ VE DIŞINDAN TEKLİFLER GELİYOR"

Sezon sonu bitecek sözleşmesi hakkında konuşan 34 yaşındaki oyuncu, "Kocaelispor'u ilk günden beri sevdim. Güzel bir camia, taraftarı olan bir camia. Kendimi buraya ait hissediyorum. Burayı cidden çok sevdim. 7 gol, 1 asistle oynuyorum şu an. Oynama süreme göre bayağı iyi. Forvet olarak çok pozisyona giremiyoruz ama oynadığımız maçlara göre iyi gidiyor. Bana da şu an teklifler geliyor. Bakalım kulüp uzatmak isteyecek mi istemeyecek mi? Ona göre sezon sonu bakacağız. Doğal olarak yurt içi ve yurt dışından çoğu takım arıyor." ifadelerini kullandı.

Sözlerini bireysel performansıyla sürdüren Dursun, ligde geriye kalan 3 maçta da skor katkısı vermek istediğini belirtti. Tecrübeli futbolcu, "Gayet iyiyim, çoğu maçta oynadım. Dediğim gibi 6'ncı hafta katılmıştım. Şu an 7 gol, 1 asistle oynuyorum. 3 maçımız kaldı. İnşallah bu 3 maçta da goller atarak devam ederiz." ifadelerini kullandı.

TEDESCO'NUN GİDİŞİNE ŞAŞIRDI

Röportajın son bölümünde gündeme gelen bir gelişme, deneyimli oyuncuyu şaşırttı.

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco ile yollarını ayırdığı haberini ilk kez duyan Serdar Dursun, "Ayrıldı mı? Aaa, haberim yok. Hayırlısı olsun Tedesco için, ne diyeyim?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.