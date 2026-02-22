Bandırmaspor'dan Hatayspor karşısında rahat galibiyet

1. Lig'in 27. haftasında Bandırmaspor, evinde Hatayspor'u konuk etti.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip, 4-0 kazandı.

Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Abdulkadir Parmak, 60. dakikada Atınç Nukan, 66. dakikada Enes Aydın ve 86. dakikada Enes Çinemre kaydetti.

HATAYSPOR 10 KİŞİ KALDI

Öte yandan Hatayspor'da Mustafa Said Aydın, 57. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

3 MAÇLIK MAĞLUBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte 3 maçlık mağlubiyet serisi sona eren Bandırmaspor, 39 puana ulaştı.

Ligde üst üste 6. mağlubiyetini alan Hatayspor ise 7 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Bandırmaspor, deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Hatayspor ise Bodrum FK'yi ağırlayacak.