Barış Alper Yılmaz krizinde son durum: Geri adım atmıyor

Galatasaray'da son günlerin çok konuşulan ismi olan Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Milli futbolcunun transfer talebinde geri adım atmadığı öğrenildi.

Genç futbolcunun ayrılık isteği vücut diline de yansırken, takım arkadaşlarıyla iletişiminin zayıflamaya başladığı kaydedildi.

"SÖZ VERDİLER, ŞİMDİ BAŞKA KONUŞUYORLAR"

Barış Alper'in yakın çevresine yaptığı konuşmalarda, "İyileştirmeyi geçen sezon başında yaptılar, ayrılık için söz verdiler. Şimdi başka konuşuyorlar." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı yönetim, 25 yaşındaki oyuncu için 45 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde bu öneriyi değerlendirmeyi düşünüyor.

BEKLENTİ 45 MİLYON EURO

Ancak Suudi Arabistan ekibi NEOM'un şu ana kadar bu rakamlara çıkmadığı aktarıldı.

Bu sezon Süper Lig'de sadece 2 maçta forma giyen Barış Alper Yılmaz, bu kısa sürede 3 gol ve 2 asist ile dikkat çekmişti.

Ligde oynanan Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarının kadrosunda ise yer almamıştı.