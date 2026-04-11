Mbaye Diagne'den ilginç Fatih Terim paylaşımı

Amedspor'un Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, ilginçliklerine bir yenisini daha ekledi.

Sıra dışı karakteriyle dikkat çeken oyuncu, yaptığı paylaşımlarla görenleri güldürüyor.

Golcü oyuncu bu kez sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

Galatasaray'da forma giydiği dönemde disiplinsiz davranışları nedeniyle Fatih Terim’le sorun yaşayan Diagne, 2 kez kadro dışı bırakılmıştı.

"BABAMI HAVAALANINDA GÖRDÜM, NABER EFSANE"

Diagne son olarak sosyal medya hesabından ünlü teknik adamı paylaştı.

Diagne paylaşımına, "Babamı havaalanında gördüm. Naber efsane" notunu düştü.

İşte Diagne'nin ilginç paylaşımı...