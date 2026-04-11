Marco Asensio'da korkutan şüphe

Süper Lig'de oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanan Marco Asensio'nun durumu ile ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

İspanyol yıldızın hala dizinde ödem olduğu gelen bilgiler arasında.

Daha önce ameliyat geçirdiği dizinden yeniden problem yaşaması, teknik heyet ve sağlık ekibinin temkinli davranmasına neden oldu.

BİR MR GÖRÜNTÜSÜ DAHA GEREKEBİLİR

Oyuncunun durumunun yakından takip edildiği ve risk alınmak istenmediği ifade ediliyor.

30 yaşındaki futbolcunun sağlık durumunun netleşmesi için bir MR görüntüsünün daha çekileceği belirtildi.

SAKATLIK SÜRESİ UZAYABİLİR

İlk bulgulara göre yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Asensio'nun, çekilecek yeni MR sonrası bu sürenin uzama ihtimalinin de bulunduğu aktarıldı.