Belçika'daki Manneken Pis heykeline, Galatasaray forması giydirildi

Süper Lig'de bir kez daha ipi göğüsleyen Galatasaray, üst üste üçüncü kez şampiyonluğunu ilan etti.

Şampiyonluğu çeşitli etkinliklerle kutlayan sarı-kırmızılılardan geçtiğimiz gün Belçika'da bulunan Manneken Pis heykeliyle ilgili bir hamle gelmişti.

SADECE ANDERLECHT FORMASI GİYDİRİLDİ

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan duyuruya göre Belçika'nın kültürel miraslarından biri olan ve bugüne dek 1100'den fazla kıyafet giyen Manneken Pis heykelinin yeni kostümü, Galatasaray'ın 5 yıldızlı forması olacaktı.

Daha önce sadece Brüksel'in yerel futbol takımı Anderlecht'in formasının giydirildiği heykelin tarihinde ilk kez bir Türk takımının formasının yer alacağı öğrenilmişti.

GİYDİRİLDİ

Konuyla ilgili gelişmelerin ardından bugün Manneken Pis heykeline Galatasaray forması giydirildi.

İşte o görüntü...