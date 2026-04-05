Beşiktaş 11 maç sonra deplasmanda kaybetti

Beşiktaş, Süper Lig’in 28. haftasında Kadıköy’de mücadele ettiği Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ'IN DEPLASMAN YENİLMEZLİĞİ SONLANDI

Bu sonuçla siyah-beyazlıların deplasman yenilmezliği de sona erdi.

En son 19 Eylül 2025 tarihinde konuk olduğu Göztepe’ye 3-0 kaybeden Kartal, sonraki süreçte Kayserispor, Konyaspor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Başakşehir, Kocaelispor ve Gençlerbirliği’ni mağlup ederken, Galatasaray, Kasımpaşa, Trabzonspor ile Eyüpspor ile de berabere kalmıştı.