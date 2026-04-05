Beşiktaş 11 maç sonra deplasmanda kaybetti

Beşiktaş 11 maç sonra deplasmanda kaybetti
Süper Lig’in 28. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe’ye kaybeden Beşiktaş, tam 11 maç sonra deplasman mağlubiyeti yaşadı.

Beşiktaş, Süper Lig’in 28. haftasında Kadıköy’de mücadele ettiği Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ'IN DEPLASMAN YENİLMEZLİĞİ SONLANDI

Bu sonuçla siyah-beyazlıların deplasman yenilmezliği de sona erdi.

En son 19 Eylül 2025 tarihinde konuk olduğu Göztepe’ye 3-0 kaybeden Kartal, sonraki süreçte Kayserispor, Konyaspor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Başakşehir, Kocaelispor ve Gençlerbirliği’ni mağlup ederken, Galatasaray, Kasımpaşa, Trabzonspor ile Eyüpspor ile de berabere kalmıştı. 

